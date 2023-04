DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys oscilam após dados do desemprego

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys recuperam face aos mínimos anteriores antes de perderem algum ímpeto, numa reação volátil aos pedidos iniciais de subsídio de desemprego mais elevados do que o esperado. A nota a 10 anos segue nos 3,283% e a nota a dois anos segue a 3,742%. Antes dos dados, ambas as notas estavam a negociar em mínimos que não eram registados desde setembro. Passaram a subir para os níveis de quarta-feira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.