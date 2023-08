DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys oscilam após mensagem hawkish de Powell

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos afundaram e depois subiram, enquanto as yields a dois anos ganharam em reação ao discurso hawkish do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole. "Estamos preparados para aumentar mais as taxas se apropriado e pretendemos manter a política num nível de restrição até estarmos confiantes de que a inflação está a abrandar sustentavelmente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.