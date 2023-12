DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys oscilam com IPC em linha com as expectativas

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação dos EUA ficaram em linha com as expectativas, permitindo que os mercados continuem a apostar numa pausa das subidas das taxas de juro durante alguns meses, com os cortes esperados para o início do próximo ano. O índice de preços no consumidor, ou IPC, subjacente homólogo de novembro foi de 4%, em linha com o consenso de uma sondagem do The Wall Street Journal. Os aumentos dos preços do alojamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.