DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys oscilam com mercado laboral restrito

(DJ Bolsa)-- A criação de emprego de julho foi de 187.000, comparando com o consenso de previsões de 200.000 de uma sondagem do WSJ a economistas, mas o número de junho foi revisto em baixa para 185.000. A taxa de desemprego caiu para 3,5% face a 3,6%, enquanto o crescimento dos salários anuais acelerou ligeiramente para 4,36% face a 4,35% em junho, ambos a confirmarem a resiliência do emprego no âmbito da restrição monetá...