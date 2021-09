DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys parecem baixas em relação ao fair value

(DJ Bolsa)-- A Pictet Asset Management diz que continua neutral nos Treasurys dos EUA, dizendo que as yields a 10 anos parecem demasiado baixas nos níveis atuais de cerca de 1,30%. Os atuais níveis do mercado estão 40 pontos base abaixo do que o próprio modelo da Pictet AM sugere como o fair value de longo prazo. Dito isto, a gestora de ativos não prevê uma subida perturbadora das yields. A yield dos Treasurys a 10 anos segue nos 1,336%.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

