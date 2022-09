DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys parecem perto do fair value

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys estão perto do fair value, diz a BlueBay Asset Management, aproveitando contributos positivos das posições de taxas de curto prazo dos EUA. "Num ambiente com intervalos de negociação contidos, consideramos voltar para uma postura curta caso [as yields] dos Treasurys a 10 anos caiam novamente abaixo de 3%, ao passo que acima de 3,5% pode representar um nível em que queremos apostar longo na duration"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone