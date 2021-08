DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys perdem força com tensão geopolítica

(DJ Bolsa)-- A yield dos Treasurys a 10 anos cede dos ganhos à medida que a situação em Cabul se deteriora. A nota a 10 anos segue nos 1,348%, ligeiramente acima do fecho de quarta-feira e em baixa face ao pico desta quinta-feira de 1,369%. "As dificuldades no Afeganistão vão alimentar a perceção dos mercados dos EUA como uma fonte de segurança num mundo caótico", diz o gestor de ativos Louis Navellier. O gestor ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

