DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys perto de terminar semana em baixa

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys recuperam algumas das perdas recentes com a convicção crescente entre os investidores de que a Reserva Federal dos EUA vai aumentar as taxas este mês e depois fazer uma pausa antes de começar os cortes no início de 2024. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 3,789% e as yields a dois anos a 4,696%, ambas a caminho de encerrarem a semana com perdas. Os responsáveis da Fed continuam relutantes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.