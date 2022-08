DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys podem abrandar antes de discurso de Powell

(DJ Bolsa)-- A Manulife Investment Management vê riscos descendentes para as yields dos Treasurys até sexta-feira, visto que o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, deve reafirmar os planos para avançar para um patamar de política monetária ligeiramente mais restritivo em vez de um de hawkishness renovada, diz Eric Theoret, estratega global macro da gestora de ativos, numa nota. A subida surpresa da inflação do Reino ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

