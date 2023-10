DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys podem cair mais com maior desconto de cortes

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys dos EUA não devem cair decisivamente até que os mercados estejam preparados para descontar mais as expectativas de futuros cortes das taxas, "o que não deve acontecer rapidamente", diz Jussi Hiljanen, estratega de taxas do SEB Research, numa nota. Ultimamente, a inflação persistente e os dados mais fortes do que o esperado eliminaram recentemente quase 40 pontos base às expectativas dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.