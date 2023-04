DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys prolongam perdas após dados

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys descem no seguimento das perdas de quinta-feira depois de dados do mercado de trabalho e habitacional terem indicado que a economia norte-americana está a abrandar. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 3,533% e as congéneres a dois anos a 4,116%. "As yields descem um pouco após as notícias macro terem indicado problemas em frente para a economia dos EUA", refere Peter Cardillo da Spartan numa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.