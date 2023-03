DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys prolongam quedas após dados do emprego

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys acentuam as quedas depois de os payrolls não-agrícolas de fevereiro terem mostrado uma criação de emprego acima do esperado, mas também uma taxa de desemprego mais elevada. A nota a 10 anos segue nos 3,772% enquanto a nota a dois anos segue nos 4,696%. O Departamento do Trabalho dos EUA diz que 311.000 empregos foram criados em fevereiro, face ao consenso de 225.000. A taxa de desemprego subiu para 3,6%,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.