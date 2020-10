DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys prolongam quedas após dados sobre desemprego

(DJ Bolsa)-- Os preços das obrigações dos EUA sobem depois de os pedidos de subsídio de desemprego semanais terem ficado acima das expectativas, nos 840.000, mais um sinal de que a recuperação da Covid-19 está a estagnar. Isso leva a yield dos Treasurys a 10 anos a cair ligeiramente, para 0,77%, prolongando as quedas anteriores. Na quarta-feira, a yield atingiu os 0,79%, o nível mais elevado desde junho, com as perspetivas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone