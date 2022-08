DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam antes dos dados da inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- A yield dos Treasurys a 10 anos segue a 2,792%, face a 2,838% na sexta-feira, enquanto a congénere a dois anos segue a 3,218% face a 3,248%. Os investidores esperam agora mais um aumento de 75 pontos base da Fed em setembro, afastando as apostas de um movimento mais dovish que eram prevalecentes antes do relatório do emprego dos EUA de sexta-feira, bastante mais forte que o esperado. A inflação dos EUA de julho será divulgada ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

