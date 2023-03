DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam após colapso do SVB

(DJ Bolsa)--As yields dos Treasurys recuam após o colapso do SVB e os reguladores garantem que os depositantes vão receber o seu dinheiro, devido às apostas crescentes de pausa no ciclo de restrição da Fed. A yield a 10 anos segue a 3,470%, enquanto o segmento a dois anos negoceia a 4,134%. Na ferramenta FedWatch do CME, as hipóteses de o FOMC manter o intervalo-alvo da taxa diretora nos 4,5%-4,75% a 22 de março subiu para cerca ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.