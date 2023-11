DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam após dados do desemprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys reforçam as perdas após sinais de flexibilização do mercado de trabalho dos EUA, suportando o argumento contra novos aumentos por parte da Fed. Os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram para 217.000, contra 212.000, enquanto economistas consultados pelo Wall Street Journal previam 214.000 pedidos. A produtividade preliminar do 3T foi de 4,7%, acima dos 3,6% revistos em baixa no 2T e do consenso de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.