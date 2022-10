DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam após dados do emprego

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys enfraquecem depois de os pedidos de subsídio de desemprego dos EUA terem superado as previsões, situando-se nos 219.000, alimentando as expectativas de que o mercado de trabalho está a estabilizar como a Fed deseja. A yield a dois anos segue pouco alterada em relação aos níveis de quarta-feira, a 4,146%, após atingir os 4,18% esta quinta-feira, e a yield a 10 anos está nos 3,758%, abaixo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.