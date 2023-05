DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam após IPP dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys permanecem contidas após os dados do índice de preços no produtor, ou IPP, dos EUA terem cumprido as expectativas e os pedidos de subsídio de desemprego dos EUA terem subido mais do que o previsto, atirando potencialmente a Fed para um cenário de pausa nos juros. A yield a 10 anos segue a 3,361% e a de dois anos a 3,833%. Em abril, o IPP subjacente subiu 0,2%, em linha com o consenso da sondagem do WSJ.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.