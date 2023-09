DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam após PCE cumprir expectativas

(DJ Bolsa)--As yields dos Treasurys recuam à medida que o índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, desacelera conforme esperado. O PCE subjacente homólogo de agosto atingiu os 3,9%, abaixo dos 4,2% de julho e correspondendo à previsão de consenso de uma sondagem Wall Street Journal. Trata-se da leitura mais baixa para o indicador em dois anos, mas ainda acima da meta de 2% da Fed. O relatório PCE de setembro deverá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.