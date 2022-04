DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam com desconto de restrição rápida

(DJ Bolsa)-- A venda dos Treasurys está em pausa e as yields da nota a 10 anos caem para 2,901% face a 2,917% na quinta-feira, depois de alcançarem 2,97% nesta sessão. Um aumento das taxas de juro de meio ponto percentual está praticamente descontado. "Não vai haver debate nesta reunião da Fed. Nenhum", diz o analista da AmeriVet Gregory Faranello, acrescentando que os consumidores norte-americanos vão manter a economia ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

