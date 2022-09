DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam com hipóteses de Fed menos hawkish

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys continuam a cair, com a yield da nota a 10 anos nos 3,766% e a da nota a dois anos nos 4,135%. A descida das yields surge num momento em que os traders parecem cada vez mais otimistas acerca das probabilidades de a Reserva Federal dos EUA aumentar as taxas em 50 pontos base em vez dos anteriores 75 pontos base na reunião de novembro - o que seria um sinal dovish. De acordo com a ferramenta FedWatch, da CME, existe agora uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.