DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam depois de abrandamento da inflação PCE

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys descem depois da subida de quinta-feira, com novos dados a mostrarem que os preços estão a perder força. O índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, subjacente a 12 meses abrandou em junho para um ganho de 4,1%, contra 4,6% em maio, enquanto os economistas consultados pelo WSJ esperavam um ritmo de 4,2%. A inflação PCE subjacente em cadeia abrandou para 0,2% face a 0,3%, em linha ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.