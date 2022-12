DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam, dólar perde terreno

(DJ Bolsa)-- Os investidores continuam a migrar para a dívida do governo dos EUA, reduzindo as yields dos Treasurys, após uma queda dos pares europeus. As yields dos Treasurys a dois anos segue a 4,379% e o segmento a 10 anos negoceia a 3,549%, após ter subido na segunda-feira. O dólar também recua depois de o deficit comercial dos EUA em outubro ter agravado mas ficado um pouco abaixo do esperado, em $78,2 mil milhões. Paul Ashworth,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.