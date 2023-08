DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam face a máximos recentes

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys cederam parte dos ganhos recentes, com a yield a 10 anos a descer para 4,278% depois de fechar a 4,339% na segunda-feira, o nível mais elevado desde novembro de 2007. A yield caiu 0,012 pontos percentuais na terça-feira. A yield a dois anos segue a 5,014%, abaixo do máximo de março. Os analistas esperam que o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, se mantenha hawkish no discurso de Jackson Hole ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.