DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam mas continuam perto de máximos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--A procura por dívida do governo dos EUA regressou, o que fez reduzir as yields. O segmento a dois anos está nos 4,409% enquanto a linha a 10 anos segue a 3,879%, após os dados de vendas a retalho de setembro, que ficaram estáveis. As yields dos Treasurys continuam, contudo, próximas dos máximos de vários anos alcançados nas últimas semanas. (paulo.trevisani@wsj.com; @ptrevisani)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...