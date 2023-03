DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuam para níveis de setembro

(DJ Bolsa)-- A progressão dos Treasurys intensifica-se, com os receios sobre os bancos globais a afastarem os investidores. As yields dos Treasurys a 10 anos seguem a 3,303% e a yield da nota a dois anos a 3,582%, regressando ambas aos níveis de setembro e acima dos mínimos da sessão. Os mercados descontam uma probabilidade de 81% de que a Fed faça uma pausa nos aumentos de taxas em maio, de acordo com o barómetro FedWatch da CME. "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.