DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuperam algumas das perdas da semana passada

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem depois de uma semana de perdas, com os investidores a verem a Fed a aproximar-se do fim de um ciclo de restrição histórico. A nota a 10 anos segue nos 3,572% e a nota a dois anos segue nos 4,258%, ainda abaixo dos máximos recentes. A Fed deve cortar o ritmo dos aumentos das taxas para 25 pontos base a 1 de fevereiro, face a 50 pontos base em dezembro. Essa expectativa tem alimentado a subida dos preç...