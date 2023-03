DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuperam antes de dados do PCE

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys começam a semana numa nota positiva depois de três semanas de quedas, enquanto os mercados se preparam para os novos dados da inflação e para discursos da Reserva Federal dos EUA, com a crise bancária em segundo plano. A nota a 10 anos segue nos 3,494% e a nota a dois anos segue a 3,959%. Os economistas do Goldman Sachs dizem que "o setor bancário vai claramente definir o tema desta semana"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.