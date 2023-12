DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuperam antes de dados laborais dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os mercados esperam que os dados laborais dos EUA desta semana mostrem mais sinais de alívio, o que poderá colocar a Reserva Federal mais firmemente no rumo dos cortes de taxas. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal preveem um aumento dos pedidos de subsídio de desemprego semanais na quinta-feira. Quanto ao relatório do emprego de sexta-feira, esperam uma aceleração da criação de emprego e uma taxa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.