DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys recuperam; receios económicos e de saúde caem

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos recuperam a maior parte das perdas desta semana e seguem a 1,291%, depois de terem terminado a semana passada a 1,300%. O benchmark está a caminho do segundo dia de ganhos, depois de uma série de perdas de quatro dias. A volatilidade reflete as expectativas de uma recuperação robusta, parcialmente moderada pelo aumento de casos de Covid-19. "Ou os receios da inflação estão a diminuir ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone