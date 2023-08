DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys reduzem perdas após dados do emprego

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys reduzem algumas das perdas anteriores depois de a ADP reportar a adição de 324.000 empregos no setor privado dos EUA em julho, face ao aumento de 497.000 em junho, mas bastante acima do consenso de previsões de 175.000 de uma sondagem a economistas do WSJ. A yield a 10 anos sobe para 4,040% face a 4,021% antes dos dados, enquanto a nota a dois anos segue nos 4,904% face a 4,875%. Um mercado laboral restrito continua ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.