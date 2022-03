DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys retomam queda com retorno da aversão ao risco

(DJ Bolsa)-- A guerra na Ucrânia leva os investidores a procurarem a segurança dos Treasurys e a yield a 10 anos cai para 1,908%, face a 1,984% na sexta-feira. As negociações entre a Rússia-Ucrânia decorrem, mas qualquer impacto no conflito continua incerto. Os futuros das commodities sobem, aumentando o risco de inflação e a fasquia para a política monetária. "As pressões inflacionistas estão a aumentar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone