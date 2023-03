DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys retomam quedas após dados do desemprego

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys caem esta quinta-feira depois de o relatório semanal dos pedidos de subsídio de desemprego ter dado novos sinais de resiliência nos mercados laborais dos EUA. Os pedidos iniciais foram de 191.000, face a 192.000 na semana anterior e mais baixos do que o consenso de 198.000. A nota a 10 anos, que descia antes dos dados, subiu para 3,52%, antes de cair para o nível atual de 3,471%. A nota a dois anos registou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.