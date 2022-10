DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys retomam rumo de subida

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys reverteram a subida de dois dias, impulsionando as yields, perante sinais mistos do mercado de trabalho dos EUA. A yield da nota a dois anos segue a 4,134% e a congénere a 10 anos segue a 3,701%. A leitura do emprego da ADP surgiu um pouco mais forte que o esperado, nos 208.000, face a 132.000 em agosto, depois de sinais de fragilidade laboral no relatório JOLTS de agosto terem ajudado a alimentar uma subida nas obrigaçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.