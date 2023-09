DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys retomam subida

(DJ Bolsa)--As yields dos Treasurys retomam a tendência ascendente e suportam o dólar, após a queda desta quarta-feira. O segmento a 10 anos segue a a 4,628% e o de dois anos segue a 5,138%. O índice WSJ Dollar sobe 0,5%. As encomendas de bens duradouros de agosto aumentaram, enquanto a energia deve continuar a pressionar a inflação. O WTI soma 3,5% após uma queda semanal maior do que o previsto das reservas dos EUA. "A economia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.