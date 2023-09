DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys seguem a ganhar

(DJ Bolsa)--As yields dos Treasurys prosseguem com ganhos num trimestre marcado por mudanças nas perspetivas económicas. No terceiro trimestre, a Fed aumentou as taxas de juro uma vez e manteve uma orientação hawkish. O aumento da emissão de obrigações e o corte do rating da dívida do governo dos EUA pela Fitch em agosto ajudaram a impulsionar as yields, que deverão continuar a negociar em alta no 4T. As incertezas surgem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.