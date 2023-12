DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys seguem perto de mínimos recentes

(DJ Bolsa)-- Os mercados estão a descontar 66% de probabilidades de um primeiro corte das taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA em março, ou daqui a duas reuniões, de acordo com a FedWatch da CME. Os analistas estão a elevar as previsões de cortes de taxas em 2024. O Bank of America, por exemplo, espera agora cortes que totalizarão 100 pontos base no próximo ano, face a 75 pontos base anteriormente. Os dados indicam que os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.