DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys seguem quase inalterados

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos seguem em torno da fasquia dos 4%, com os mercados a encararem um aumento de taxas de 75 pontos base da Reserva Federal dos EUA como garantido. Os investidores cada vez mais veem a inflação e as taxas de juro a recuarem e a economia a enfraquecer nos próximos 12 meses, revela uma sondagem do Bank of America. Na frente dos dados, a produção industrial em cadeia deve ter recuperado em setembro.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.