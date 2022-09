DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem antes de conclusão da reunião da Fed

(DJ Bolsa)-- A yield dos Treasurys a 10 anos sobe para 3,561%, um nível que não era visto desde o início de 2011, num momento em que os mercados se preparam para mais um aumento acentuado das taxas pela Fed na quarta-feira, juntamente com as expectativas de mais aumentos num longo período de restrição monetária. As construções iniciadas surgiram acima do esperado, nos 1,6M, potencialmente intensificando os receios sobre ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone