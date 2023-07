DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem antes de decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem antes da decisão da Reserva Federal dos EUA, que deverá ser de um aumento das taxas de 25 pontos base. "Esperamos que a Fed se mantenha cautelosa mesmo que amanhã [quarta-feira] acabe por ser o último aumento deste ciclo", refere Gregory Faranello, da AmeriVet, numa nota. "Continuamos a esperar um ambiente inflacionista muito dinâmico", assinala. As yields dos Treasurys a 10 anos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.