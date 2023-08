DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem antes de discursos de responsáveis da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys recuperaram de uma queda inicial e voltaram a subir, com a yield da nota a 10 anos a ultrapassar o máximo de vários anos de segunda-feira. A governadora da Reserva Federal dos EUA Michelle Bowman discursa esta terça-feira, enquanto os mercados aguardam pela intervenção do presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, na sexta-feira. Os investidores procuram pistas sobre quão cedo a Fed ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.