DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem antes de eleições intercalares nos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys a 10 anos sobem em relação aos níveis de sexta-feira antes dos dados da inflação dos EUA de quinta-feira e das eleições intercalares norte-americanas, na terça-feira. A yield da nota a dois anos segue a 4,713% e a congénere a 10 anos a 4,165%. Michael Pugliese e Karl Vesely, do Wells Fargo, referem num relatório que uma possível expansão das maiorias democratas "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.