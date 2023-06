DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem antes de pausa esperada nas taxas da Fed

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem esta quarta-feira, com a yield da nota a 10 anos a 3,809% e a congénere a dois anos a 4,629%, num momento em que os mercados se congregam em torno da noção de que não haverá aumento das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA. No que diz respeito à reunião de julho, o barómetro FedWatch da CME coloca as probabilidades de um aumento final em 61%, com 36% a apontarem para que as taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.