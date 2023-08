DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados do desemprego

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys negoceiam sobretudo em alta depois dos dados laborais que indicaram que o mercado de trabalho está a abrandar, mas não rápido o suficiente. Os pedidos de subsídio de desemprego subiram para 227.000 face a 221.000, em linha com o consenso de uma sondagem a economistas do WSJ, mas a média móvel a quatro semanas desceu para 228.250 face a 233.750. Entretanto, os custos de unidades laborais subiram 1,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.