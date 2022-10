DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados do emprego de setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem à medida que o mercado de trabalho dos EUA mostra alguns sinais de abrandamento, mas o desemprego ainda é muito baixo. O segmento a dois anos está nos 4,304% e o segmento a 10 anos segue a 3,862%. Os dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA mostraram um aumento de 263.000 dos payrolls, ligeiramente abaixo das expectativas de um aumento de 275.000 e abaixo dos 315.000 de agosto. A taxa de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.