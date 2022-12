DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados do PIB, emprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem depois de o Departamento do Comércio dos EUA ter indicado uma subida do PIB norte-americano de 2,9% no terceiro trimestre, face a um ganho de 2,6% na estimativa anterior. Analistas consultados pelo WSJ esperavam um crescimento de 2,7%. A yield a dois anos sobe para 4,529% e a congénere a 10 anos acelera para 3,773%. Ambos os benchmarks seguiam com alterações ligeiras face a terça-feira antes dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.