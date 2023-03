DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados do PMI dos EUA

(DJ Bolsa)--As yields dos Treasurys sobem esta quarta-feira depois de o índice de gestores de compras, ou PMI, indústria dos EUA em fevereiro ter chegado aos 47,7 pontos, acima dos 47,4 registados em janeiro, mas ainda abaixo do nível de 50 pontos que indica uma expansão. É a quarta contração consecutiva, mas a perspetiva de alívio das pressões parece estar a alimentar as apostas numa política mais agressiva da Fed,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.