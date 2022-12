DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados dos payrolls

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem após os dados do emprego dos EUA. Os payrolls não-agrícolas aumentaram 263.000 contra previsões de um ganho de 200.000, enquanto a taxa de desemprego manteve-se nos 3,7%. As yields dos Treasurys a 10 anos aceleram para 3,61% face a 3,525% na quinta-feira. Os Treasurys subiram nos últimos dias, fazendo descer as yields, depois de comentários do presidente da Reserva Federal dos EUA, que sugeriram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.