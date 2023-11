DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados económicos mistos dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys sobem depois de dados económicos mistos dos EUA e da queda de terça-feira desencadeada por uma inflação mais lenta que o esperado. O índice de preços no produtor, ou IPP, caiu 0,5%, contra uma subida revista de 0,4% em setembro. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um ganho de 0,1%. As vendas a retalho caíram 0,1%, depois de uma expansão de 0,9% revistos em setembro,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.