DJ MARKET TALK: Yields dos Treasurys sobem após dados laborais dos EUA

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys retomaram a subida depois de dados laborais dos EUA continuarem a mostrar resiliência. Os pedidos de subsídio de desemprego semanais aumentaram para 207.000 face a 205.000, mas abaixo dos 210.000 previstos por economistas consultados pelo The Wall Street Journal. Entretanto, o deficit comercial dos EUA desceu em agosto para $58,3 mil milhões face aos $64,7 mil milhões revistos de julho. As yields dos Treasurys ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.